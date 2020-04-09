В список лучших книг от Дзюбы попали "Триумфальная Арка", "Три Товарища", "Жизнь Взаймы" от Эриха Марии Ремарка, "Айвенго" под авторством Вальтера Скотта, "Мартин Иден", "Белый Клык" Джека Лондона, "Ведьмак" Анджея Сапковского и "Гарри Поттер и Принц-полукровка" от Джоан Роулинг.
"Ведьмак", "Граф Монте-Кристо", "Триумфальная Арка". Дзюба назвал девять лучших книг
В список лучших книг от Дзюбы попали "Триумфальная Арка", "Три Товарища", "Жизнь Взаймы" от Эриха Марии Ремарка, "Айвенго" под авторством Вальтера Скотта, "Мартин Иден", "Белый Клык" Джека Лондона, "Ведьмак" Анджея Сапковского и "Гарри Поттер и Принц-полукровка" от Джоан Роулинг.
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