"Ведьмак", "Граф Монте-Кристо", "Триумфальная Арка". Дзюба назвал девять лучших книг

В список лучших книг от Дзюбы попали "Триумфальная Арка", "Три Товарища", "Жизнь Взаймы" от Эриха Марии Ремарка, "Айвенго" под авторством Вальтера Скотта, "Мартин Иден", "Белый Клык" Джека Лондона, "Ведьмак" Анджея Сапковского и "Гарри Поттер и Принц-полукровка" от Джоан Роулинг.