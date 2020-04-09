- Мы все скучаем по мячу, конечно… Такая вот мировая проблема, что вся планета страдает, поэтому нужно выждать паузу. Главное, чтобы никто не заболел из родных и близких. А подготовиться к возобновлению чемпионата мы сможем, - цитирует украинца пресс-служба команды.
27-летний Ордец выступает за "Динамо" с лета 2019 года, перейдя из "Шахтера".
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки в России коронавирус выявили у 1459 человек. Всего на территории Российской Федерации 10131 подтвержденный случай заражения. 698 человек выздоровело, 76 - умерло.
Ордец: вся планета страдает. Главное, чтобы никто не заболел из родных и близких
Защитник "Динамо" Иван Ордец поделился мнением о ситуации с коронавирусом.
Фото: ФК "Динамо"
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