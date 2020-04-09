Ранее Семин заявил, что общественность говорит о снижении зарплат футболистам, но молчит о снижении зарплат членам Государственной Думы.
В СМИ сообщалось, что игроки московского клуба отказались идти на сокращение зарплаты.
"Я не комментирую мнение другого человека. Зачем мне это делать? Это его мнение, он имеет право его высказывать", - приводит слова Мещерякова Sport24.
Напомним, ранее "Спартак" объявил о договоренности с игроками об уменьшении зарплат на 40% на время паузы в чемпионате России.
После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко.
Председатель совета директоров "Локо" - о словах Семина: не комментирую мнение другого человека
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слова главного тренера команды Юрия Семина о сокращении зарплат футболистам.
Фото: Rusfootball.info
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