Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в прямом эфире бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова в инстаграме заявил, что в Премьер-лиге выступал бы за петербургский "Зенит".
"В чемпионат России я бы сыграл за "Зенит", знаю эту команду. С Лионелем Месси у нас примерно похожий стиль игры, но я в оборону не бегаю, и играю без офсайда. Пляжный футбол? Считаю, что это для деревяшек", - сказал Панарин.
"Зенит" в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России набрав 50 очков в 22 матчах.
Хоккеист Панарин: в чемпионате России я бы сыграл за "Зенит"
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