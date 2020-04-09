- Никогда не стоял вопрос, что я не вернусь. Но и не было такого, чтоб любыми путями оказаться в Екатеринбурге. Наверное, всегда приятно и почетно поработать там, где ты вырос, где тебя знают. Не у всех получается. Но, как говорится, никогда не говори "никогда", - цитирует тренера Матч ТВ.
Напомним, что Владимир Федотов, будучи футболистом, провел за "Уралмаш" (сейчас "Урал") более 300 матчей. На тренерском поприще сегодняшний наставник "Сочи" также провел в екатеринбургском клубе несколько лет с 2004 по 2011.
Под руководством Федотова "Сочи" неплохо начал в чемпионате России после зимней паузы, одержав 3 победы в 4 матчах. После 22-х туров южане находятся на 12-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 24 очка.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.
Федотов о возвращении в "Урал": никогда не говори "никогда"
Наставник "Сочи" Владимир Федотов не исключил возможности возвращения в Екатеринбург.
Фото: Кубань 24
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