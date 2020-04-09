Кирьяков о Китае: у нас на сборах был шведский стол — личинки шелкопряда, кузнечики

Экс-форвард китайского "Юньнань Хунту" и сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о происхождении новой коронавирусной инфекции в Китае.
Фото: Sportbox
- Причина, почему опять Китай стал родиной коронавируса? Так надо жрать нормальную еду! А не то что ползает и летает. Настоящая китайская кухня очень своеобразная и специфичная. Европейцам вряд ли понравится.

У нас на сборах был шведский стол — личинки шелкопряда, кузнечики и тому подобные "деликатесы". Местные ребята полные тарелки набирали и закидывали себе в топку как семечки. О чем тут можно говорить? Даже смотреть на все это было — брррр! А что у них в организмах происходило, как все это переваривалось, сами догадайтесь. Они едят абсолютно все! — цитирует Кирьякова "Чемпионат".

Сергей Кирьяков выступал за китайский "Юньнань Хунту" и "Шаньдун Лунэн" с 2001 по 2003. После этого нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Первое упоминание о коронавирусе неизвестного типа случилось в декабре 2019. Вспышка произошла в китайском городе Ухань.

Сегодня COVID-19 бушует в США и странах Европы. Около 1 500 000 человек в мире заболело, умерло почти 90 тысяч.

В нашей стране зарегистрировано 10131 случаев, 698 человек выздоровело, умерло 76.


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Теги: Кирьяков Коронавирус
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