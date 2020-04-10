- Не могу понять, почему у нас число тех, кто заболевает, никак не уменьшается. Хотя по телевизору народ только и хвалят за то, как мы здорово карантин соблюдаем. А новых инфицированных каждый день всё столько же.
Шашлыки и прогулки во время карантина? Раздолбайство наше, менталитет. Я, кстати, серьезные меры поддерживаю. Штрафы большие и другие наказания. С нашими людьми по-другому нельзя, — приводит слова Кирьякова "Чемпионат".
Сергей Кирьяков выступал за московское "Динамо", также ряд немецких и китайских клубов. В 2003 году нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Первое упоминание о коронавирусе неизвестного типа случилось в декабре 2019. Вспышка произошла в китайском городе Ухань.
Кирьяков о коронавирусе: я поддерживаю штрафы и другие наказания. С нашими людьми по-другому нельзя
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал меры, введенные руководством страны в связи с активным распространением коронавирусной инфекции.
Фото: peoples.ru
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