- На что пойдут сэкономленные деньги? Этот вопрос мне многие футболисты задают. В каждом туре РФС выписывает сумасшедшие штрафы за действия болельщиков и другие нарушения. Нам говорят, что они пойдут на развитие детско-юношеского футбола. Я ни разу не видел отчета о том, что какая-то школа получила хотя бы партию мячей.
Так и сейчас нужно объявлять, что, например, часть денег получила больница в Коммунарке на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Все должно быть прозрачно, – приводит слова Сафонова СЭ.
В период паузы РПЛ ряд клубов уже объявили о сокращении зарплат, такие как "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин". Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Напомним, количество зараженных в мире перевалило за 1,5 млн человек. От инфекции погибло более 95 тысяч.
В России 11 917 заражений (1786 человек за последние сутки), 795 человек выздоровело, 94 умерло.
Агент Сафонов: штрафы РФС? Ни разу не видел отчета, что какая-то школа получила хотя бы партию мячей
Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение о сокращении выплат футболистам из-за паузы в РПЛ, вызванной пандемией коронавируса.
Фото: Большой спорт
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