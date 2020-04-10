Напомним, что на данный момент Газзаев является депутатом Государственный думы РФ.
- Сейчас во всех видах профессионального спорта идут на понижение зарплат, это касается не только футболистов, но и баскетболистов, волейболистов, практически всех видов профессионального спорта.
Руководитель партии "Справедливая Россия" Миронов предложил депутатам отдать зарплату за апрель работникам медицинских учреждений. Я думаю, что любой депутат, независимо от фракционной принадлежности, не останется в стороне.
Это наш гражданский долг, которые мы должны выполнить, - приводит "Р-Спорт" слова Газзаева.
Ранее депутат заявил, что пойти на понижение зарплат в данный момент - долг каждого спортсмена.
На данный момент в мире более полутора миллионов подтвержденных заражений коронавирусом. В России зафиксированных заболеваний - больше десяти тысяч.
Игроки "Локомотива" отказались идти на понижение, динамовцы - согласились. Гид по карантинной РПЛ
"Любой депутат не останется в стороне". Газзаев - о готовности отдать зарплату врачам
Бывший главный тренер ЦСКА и "Алании" Валерий Газзаев прокомментировал предложение депутатам отдать зарплату врачам.
Фото: РИА Новости
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