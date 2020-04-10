После 22-х туров "Ростов" занимает четвертое место.
РФС приостановил сезон до 31 мая.
- Сыграна большая часть чемпионата — 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять. Сейчас мы на четвертом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос.
Может получится так, что форс-мажор этого сезона потянет за собой следующий. УЕФА и ФИФА захотят провести игры, футболисты будут задействованы в сборных. Нагрузка получится тройная, что повлечет за собой огромное количество травм. Командам придется играть дублями, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
В России уже больше десяти тысяч подтвержденных заболеваний коронавирусом.
Карпин: сыграна большая часть чемпионата, обнулять его неправильно
Рулевой "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями по поводу окончания текущего сезона в РПЛ.
Фото: Rusfootball.info
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