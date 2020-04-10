Тренер заявил, что никто не знает, в каком состоянии будут находиться футболисты к возобновлению чемпионата.
Напомним, что РПЛ была приостановлена в середине марта. Сезон будет возобновлен не раньше 31 мая.
- В Германии возобновили тренировки. Там футболисты бегают по кругу на расстоянии двух метров. А в раздевалке они тоже сидят на расстоянии двух метрах и как обедают? Игроки ведь не только на поле находятся, а еще и рядом душ принимают, едят вместе. Очень сложно сохранить дистанцию.
Никто не знает, как повлияет этот прострой. Когда игроки уходят в отпуск, они бегают, прыгают, играют в другие игры. Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик, без которого трудно и мучительно жить.
Как каждый футболист перенесет двухмесячную изоляцию без того, что составляет смысл твоей ежедневной жизни и как отреагирует на это тело – никто не знает, - приводит "СЭ" слова Слуцкого.
После 22-х туров "Рубин" занимает 14 место.
Слуцкий: как каждый футболист перенесет изоляцию без того, что составляет смысл ежедневной жизни – никто не знает
Рулевой "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал длительную паузу мирового футбола из-за коронавируса.
Фото: ФК "Рубин"
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