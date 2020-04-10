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Вредное пирожное или полезная куриная грудка? Вредное пирожное. Иногда позволяю себе. До семи вечера можно.
Чего сейчас хочется больше всего? Выйти и побегать.
По кому в команде соскучился больше всего? Пусть будет Андрей Лунев", — цитирует Дзюбу пресс-служба "сине-бело-голубых".
В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах. Летом у 31-летнего нападающего заканчивается контракт с питерским клубом.
"Зенит" после 22-х туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
Ранее на этот же вопрос ответил главный тренер "Зенита" Сергей Семак:
Семак: пирожное или куриная грудка? Сельдерей
"Вредное пирожное. Иногда позволяю себе". Дзюба - о предпочтениях в еде
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба ответил на вопросы о своей жизни в режиме карантина из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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