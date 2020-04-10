"Зенит" составил сборную по количеству матчей с капитанской повязкой (фото)

#КомандаДня: сборная зенитовцев по количеству матчей в статусе капитана ?? pic.twitter.com/4sHtgHAv6H— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 10, 2020
Наибольшее количество матчей в составе "Зенита" с капитанской появзкой провёл Александр Анюков - 134. Напомним, что 37-летний защитник по-прежнему принадлежит "Зениту", а в нынешнем сезоне выступает за "Крылья Советов".
Действующий капитан "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович также попал в символическую сборную. На еще счету 56 матчей за "Зенит" в качестве капитана.
"Зенит" занимает первое место после 22-х туров в РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 баллов.