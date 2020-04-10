"От души поздравил Валерия Георгиевича с рождением дочки. Наверное, будет "стрелять", пока не будет сына", — приводит слова Гамулы "Р-Спорт".
Напомним, что несколько дней назад у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Вместе со своей нынешней женой Дарьей Карпин с 2017-го года. В 2018-м году у пары родилась первая дочь Даша.
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"Ростов" после 22-х туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице нашего чемпионата. Подопечные Валерия Карпина набрали 38 очков.
В настоящий момент РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 31-го мая.
Гамула: наверное, Карпин будет "стрелять" пока не родится сын
Тренер "Ростова" Игорь Гамула рассказал, что поздравил главного тренера ростовчан Валерия Карпина с рождением пятой дочери.
Фото: РИА Новости
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