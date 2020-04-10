Слуцкий: Дзюба не умеет шутить, хотя думает иначе

"Есть же комики, которые очень смешно шутят, а есть те, которые рассказывают и отыгрывают. Например, Галустян шутит не очень смешно, но как отыгрывает шутки – супер. А Харламов рассказывает смешно.
Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя, конечно, думает иначе. И чувство юмора такое средне-специфическое.
Но как рассказчик он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей, делать на что-то пародии. Когда он начинает в лицах и красках рассказывать, это безумно смешно. Как-то он мне показывал, как Юрий Дудь берет интервью для "вДудя". Это было просто угарно", — сказал Слуцкий в интервью на ютуб-канале "Красава".
Напомним, что Артём Дзюба и Леонид Слуцкий постоянно обмениваются колкостями в социальной сети Instagram, опубликовывая смешные изображения и подписывая их шутками в адрес друг друга.
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Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий оценил чувство юмора форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: РИА Новости
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