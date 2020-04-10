Селюк: футболисты "Локомотива" показали, что с ними не надо обращаться как с половой тряпкой

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал тот факт, что зарплаты в "Локомотиве" будут сокращены на 40% во время паузы в чемпионате России.

Фото: Советский Спорт