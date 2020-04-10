"Сразу хочу сказать, что Гильерме не мой футболист, чтобы случайно никто не подумал чего-то другого. Но надо отдать должное, что решение этого вопроса в этот тяжелый момент на свои плечи водрузил как раз Гильерме, Крыховяк и еще несколько ребят. Футболисты "Локомотива" проявили себя как единое целое и как люди, с мнением которых надо считаться. Это европейский подход. Гораздо хуже, когда приходит какой-то маразматик и говорит: "Я вас лишил 70% вашей зарплаты". Никто не имеет права ни урезать, ни лишать части зарплаты футболистов без соглашения с ними. Как раз в "Локомотиве" этот процесс прошел на европейском уровне. Футболисты показали, что с ними не надо обращаться как с половой тряпкой, а надо обращаться как с партнерами, которые приводят болельщиков на стадионы, добиваются результатов и, играя в Лиге чемпионов, приносят значительные суммы в казну клуба", - цитирует Селюка Sport24.ru.
Напомним, ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин выступил против того, чтобы футболистам сокращали зарплаты.
Известно, что от части зарплат отказались в "Спартаке", "Зените", "Рубине", ЦСКА, "Динамо" и "Уфе".
Селюк: футболисты "Локомотива" показали, что с ними не надо обращаться как с половой тряпкой
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал тот факт, что зарплаты в "Локомотиве" будут сокращены на 40% во время паузы в чемпионате России.
Фото: Советский Спорт
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