Напомним, руководство московского клуба снизило игрока зарплаты на 40%.
"Отлично, что договорились. Головы теперь спокойные. Начинаем готовиться к финальной стадии чемпионата России. Это хорошо. Как объявят, сразу пойдем тренироваться. А пока все занимаются индивидуально", - приводит слова Семина "РБ-Спорт".
Из-за распространения коронавируса были приостановлены практически все европейские лиги. Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
Вспышка коронавируса была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. На сегодняшний день известно о 1, 6 млн случаев заражения. Число погибших превысило 100 тысяч, а выздоровевших 373 тысячи человек.
Семин - о снижении зарплаты: отлично, что договорились. Головы теперь спокойные
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о снижении зарплат из-за пандемии коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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