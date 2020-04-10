"Вопрос один: государство, ты мне на кой? В принципе, я бы, наверное, сам дома отсиделся. Я бы отсиживался дома во время других ситуаций, но я много лет и десятилетий, всё скидываю и скидываю тебе долю своих заработков. Какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и никогда я их больше не увижу, я имею в виду так называемый пенсионный фонд. Совершенно очевидно, что и никто не увидит", - сказал Уткин в эфире телеканала "Дождь".
Напомним, Путин ранее обратился к жителям России, заявив, что наша страна уже не раз проходила через серьезные испытания.
На сегодняшний день в России выявлено 11 929 случаев заражения коронавирусом. 95 человек умерло, 804 выздоровели.
Чемпионат России из-за пандемии коронавируса приостановлен до 31 мая.
Уткин: государство, ты мне на кой?
Известный блогер и журналист Василий Уткин высказал свое мнение по поводу обращения президента России Владимира Путина относительно ситуации с коронавирусом.
Фото: "Бизнес Online"
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