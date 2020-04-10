- Иммунитет - довольно сложная вещь. Все пытаются поднять его разными средствами, но это непросто. Поэтому самоизоляция и жёсткий карантин - лучшее средство при борьбе с грозным заболеванием.
Пика мы ещё не достигли. Впереди нас ждут определённые сложности: начинают болеть медики, которые нас спасают. А кто дальше лечить будет? — приводит слова Василькова "Чемпионат".
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.
Количество зараженных коронавирусом в мире подобралось к отметке в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч. В России 11 917 заражений, 795 человек выздоровело, 94 умерло.
РПЛ также была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.
Бывший врач "Спартака" о коронавирусе: начинают болеть медики. А кто дальше лечить будет?
Бывший врач московского "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
Фото: sports.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!