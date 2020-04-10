- В России меры похожие, но они были приняты не постепенно, как у нас, а сразу. Была пауза в одну-две недели, все это началось чуть позже. Я вылетел домой с одноклубником и двумя ребятами из Казани.
Конечно, клуб ежедневно высылает нам план тренировок, но информации о возвращении в Россию до сих пор нет. Этот сезон получился не таким, как хотелось. Надеюсь, будет возможность доиграть чемпионат и мы улучшим свои позиции, — приводит слова полузащитника snportal.si.
После 22-х туров РПЛ ЦСКА располагается на 5-й строчке таблицы, имея в активе 36 очков. В текущем сезоне армейцы 10 раз одержали победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая.
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.
Количество зараженных коронавирусом в мире подобралось к отметке в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч. В России 11 917 заражений, 795 человек выздоровело, 94 умерло.
Бийол: этот сезон получился не таким, как хотелось
Хавбек ЦСКА Яка Бийол прокомментировал меры по борьбе с COVID-19 в Словении и России, а также поделился мнением о перспективах армейцев в текущем чемпионате страны.
Фото: Sportbox
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