Евсеев о коронавирусе: Италия и Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять

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Уверен, что это сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днём будет все больше людей. В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными! #спорт #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #футбол #евсеев
- Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днём будет все больше людей. В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными! - написал Евсеев в своем Instagram.
Ранее наставник заявил, что поддерживает введенные меры и "подчиняется указаниям президента".
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.
РПЛ также была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч. В России 11 917 заражений, 795 человек выздоровело, 94 умерло.