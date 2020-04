Евсеев о коронавирусе: Италия и Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять

View this post on Instagram

Уверен, что это сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днём будет все больше людей. В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными! #спорт #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #футбол #евсеев