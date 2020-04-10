Такую информацию опубликовало издание Sport24.
Напомним, в конце 2019 года экс-игрок "Сочи" анонимно рассказал, что футболисты не получили обещанные премиальные за выход в РПЛ.
После 22-х туров южане находятся на 12-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 24 очка.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.
"Сочи" выплатил футболистам премиальные за выход в Премьер-лигу
Игроки, задействованные в выходе южан в высший дивизион российского футбола, получили по 87 тысяч рублей.
Фото: Кубань 24
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