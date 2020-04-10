Депутат Госдумы Журова: если спортсмены обратятся за помощью к правительству - это будет некрасиво

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что министерство спорта не должно оказывать финансовую поддержку профессиональным спортсменам.

Фото: ТАСС