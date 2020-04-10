Депутат Госдумы Журова: если спортсмены обратятся за помощью к правительству - это будет некрасиво

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что министерство спорта не должно оказывать финансовую поддержку профессиональным спортсменам.
Фото: ТАСС
- У минспорта никогда не было задачи поддержания профессиональных команд. Это вопрос клубов, спонсоров, как они захотят. Клубы сами будут смотреть по ситуации: сохранять зарплаты предыдущего уровня будет крайне сложно. У всех спонсоров не те возможности и прибыли, чтобы команды содержать. Я не знаю, что будут требовать игроки, какой уровень зарплат.

Если они обратятся за помощью к правительству, да еще публично, как люди на них посмотрят в этой ситуации. Это будет некорректно, некрасиво, — цитирует Журову НСН.

Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.

Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал" и "Сочи".

В России по статистике на утро 11 апреля 13 584 заражений COVID-19 (1667 новых случаев за последние сутки). 1 045 человек выздоровело и 106 скончалось.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч.


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Теги: Коронавирус
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