- Обзаводиться семьёй? Нет, я планирую… Не то чтобы размышляю об этом… Планирую не заводить детей. Зачем плодить нищету? Ощущаю ли себя одиноким человеком? Да, конечно, ощущаю. Но только, по-моему, это прекрасно.
Вы преувеличиваете значение семьи в жизни человека. Вполне можно и без неё, - сказал Уткин по ходу своего стрима на youtube-канале.
Уткин: "Бавария" живет покупкой и продажей игроков, а "Зенит" - административным ресурсом
Уткин: отказ от сокращения зарплаты сейчас - это нормальное жлобство
Уткин: вы преувеличиваете значение семьи. Вполне можно и без нее
Блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу важности семьи в жизни человека.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!