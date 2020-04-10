Уткин: вы преувеличиваете значение семьи. Вполне можно и без нее

Блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу важности семьи в жизни человека.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
- Обзаводиться семьёй? Нет, я планирую… Не то чтобы размышляю об этом… Планирую не заводить детей. Зачем плодить нищету? Ощущаю ли себя одиноким человеком? Да, конечно, ощущаю. Но только, по-моему, это прекрасно.

Вы преувеличиваете значение семьи в жизни человека. Вполне можно и без неё, - сказал Уткин по ходу своего стрима на youtube-канале.

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Теги: Уткин
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