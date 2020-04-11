Напомним, что российский футбол приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.
"Ростов" после 22-х туров расположился на четвертой строчке.
- Мне кажется, двух недель для набора формы после возобновления не хватит. Если пауза растянется на месяц, то и готовиться нужно будет три недели или месяц. Как бы ты ни тренировался дома, но работа на поле тоже важна. Упражнения, бег — надо набирать "физику", - приводит РИА Новости слова Чистякова.
В текущем сезоне защитник провел 19 матчей в рамках РПЛ и забил один гол.
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Чистяков: если пауза растянется на месяц, то и готовиться нужно будет три недели или месяц
Игрок "Ростова" Дмитрий Чистяков поделился мнением по поводу возобновления чемпионата России.
Фото: Матч ТВ
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