Напомним, РФС приостановил российский футбол до 31 мая. Причиной этому стала пандемия коронавируса.
На данный момент в России более десяти тысяч зафиксированных заболеваний.
- Две недели на сборы после возобновления чемпионата – это даже мало. В условиях самоизоляции занятия в квартире не обеспечат необходимой подготовки на сто процентов.
Да, можно поддержать какой-то уровень, не дать ослабнуть мышцам, но футбол предъявляет очень серьезные требования к организму, тем более, если чемпионат возобновится, это будет две игры в неделю.
К подготовке будут предъявляться сильные требования. Если у нас будет слишком мало времени на подготовку, это серьезно увеличит травматизм. Поэтому три недели – минимальный срок для подготовки, - приводит слова тренера "СДЗД".
"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место.
Федотов: три недели – минимальный срок для подготовки перед возобновлением чемпионата
Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал возможные условия для доигрывания сезона.
Фото: РИА Новости
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