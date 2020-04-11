РПЛ приостановлена до 31 мая. В России уже более 13 тысяч подтвержденных заболеваний коронавирусом.
В мире - около миллиона семисот тысяч.
- Сейчас всем тяжело. Мне легче, чем людям, запертым в квартире – всё-таки я нахожусь загородом. Тут есть чем заняться – и работы по участку хватает, и про физические упражнения не забываем, плюс прогулки с детьми. Я скучаю по друзьям и футболу, надеюсь, скоро всё наладится, жизнь нормализуется.
Для всех сейчас происходящее в новинку. Наши власти делают всё возможное, чтобы люди поняли: "Наступают тяжёлые времена". Штрафы и пропуска, наконец-то, будут пугать людей, тем более штрафовать разрешили полиции. Государство надеялось на ответственность людей, но у некоторых этого чувства нет, они ведут себя неразумно. Сейчас людей будут наказывать, всё будет строже – это правильно. Так что рекомендую всем оставаться дома, тогда мы быстрее победим эту заразу, - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
Булыкин: людей будут наказывать, всё будет строже – это правильно
Экс-игрок "Локомотива" и "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал дополнительные меры властей по предупреждению распространения коронавируса.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!