— Играть в Белоруссии, пожалуй, даже сложнее, чем в РПЛ. Чем ниже уровень чемпионата, тем больше борьбы, беготни. Сама игра плотнее. На одном опыте выехать не получится, — рассказал Калачев в интервью "СЭ".
38-летний белорус за свою карьеру в России поиграл в составе "Химок", "Ростова" и "Крыльев Советов".
Белорусский чемпионат - единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В мире выявлено более 1 700 000 случаев инфицирования вирусом. Около 399 000 человек выздоровели, 103 000 - умерло.
Калачев объяснил, почему в Белоруссии играть сложнее, чем в РПЛ
Экс-полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал о сложности игры в Белорусском чемпионате.
Фото: ФК "Ростов"
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