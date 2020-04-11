— Мне кажется, это было бы несправедливо. Наверху таблицы разница в 2-3 очка. Выиграл один матч — стал вторым. Проиграл — опустился на пятое место. Однозначно надо доигрывать — впереди большая борьба, — цитируют футболиста РИА Новости.
26-летний Чистяков выступает за "Ростов" с лета 2019 года. После 22-х туров дончане идут на четвёртом месте с 38 очками.
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране. За последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 1 667 случаев инфицирования (Всего - 13 584). 1 045 человек вылечилось, 106 - умерло.
Чистяков - об аннулировании сезона РПЛ: это было бы несправедливо. Наверху таблицы разница в 2-3 очка
Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал идею аннулировать текущий сезон РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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