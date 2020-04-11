— Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38–39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру, — рассказал Павлюченко в интервью "Чемпионату".
Рекорд по голам в сборной России принадлежит 37-летнему Александру Кержакову, который в 90 матчах забил 30 голов. У 31-летнего Дзюбы 24 гола в 40 матчах.
Новая волна конфликта Дзюбы и Уткина началась со слов форварда в адрес обидчика в интервью Тине Канделаки. В ответ Уткин послал футболиста на три буквы.
Павлюченко - о Дзюбе: если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о том, сможет ли форвард "Зенита" Артём Дзюба побить рекорд сборной по голам.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!