Билич: я очень люблю "Локомотив". Это прекрасный клуб с особенными болельщиками

Главный тренер "Вест Бромвича" Славен Билич вспомнил эпизод тренерской карьеры в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
— Я очень люблю "Локомотив", несмотря на то что провел там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и самом клубе очень приятные.

Это прекрасный клуб с особенными болельщиками, многие из которых молодые. Клуб сейчас очень неплохо выступает. Мне очень понравилось в России. Жаль, что результаты были слабые и существовали разногласия с руководством клуба. Я, увы, не смог реализовать там все свои идеи. Но у меня осталось много друзей и приятных воспоминаний, — рассказал хорватский специалист в интервью Russia Today.

51-летний Билич возглавлял "Локомотив" в сезоне 2012/2013, закончив чемпионат России с командой на девятом месте. Также Билич тренировал "Хайдук", сборную Хорватии, "Бешикташ", "Вест Хэм" и "Аль-Иттихад". С 2019 года работает в "Вест Бромвиче".

"Локомотив" после 22-х туров чемпионата России 2019/20 идёт на втором месте турнирной таблицы, набрав 41 очко. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.

Напомним, Тинькофф-Российская Премьер-лига, а также все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.

В России подтверждено 13 584 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 1 045 человек вылечилось, 106 — умерло.


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Теги: Вест Бромвич Локомотив Билич АПЛ Коронавирус
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