— Дома я делаю практически все то же самое, что и обычно. Я довольно домашний человек и вот уже три недели никуда не выхожу. Единственный раз, когда покинул четыре стены, это был тот самый случай, когда привезли велотренажер и мне надо было его забрать (смеется). Сидеть дома непросто, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям. Надеюсь, скоро все разрешится, и мы вернемся в привычный ритм игр и тренировок, — цитирует нигерийского форварда пресс-служба московской команды.
29-летний Игбун выступает за "Динамо" на правах аренды из "Уфы". В московском клубе нападающий провёл 13 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки в Российской Федерации зафиксировано 1 667 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 13 584 случая заражения. 1 045 человек вылечилось, 106 - умерло.
Игбун рассказал, из-за чего один раз за три недели вышел на улицу
Нападающий "Динамо" Сильвестр Игбун рассказал, чем занимается на карантине.
Фото: ФК "Динамо"
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