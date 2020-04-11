— Я Путину доверяю. Слушаю его высказывания и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошёл, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительное бы не смог взять.
Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте ещё Собчак, устраиваете тут "Смехопанораму". Расследования Навального? Пусть в Кирове устраивает расследования. Роман Широков сказал, что за Навального сидит Никита Белых? Ромка молодец, хорошо сказал!
Путин, в первую очередь, поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналке, а сейчас в квартирах. Вооружение на высшем уровне, я Путину доверяю. Слушаю его высказывания и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошёл, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительное бы не смог взять, - рассказал Евсеев в интервью "Чемпионату".
44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне башкирская команда после 22-х туров идёт на девятом месте чемпионата России с 27 очками.
Евсеев: сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о своём отношении к президенту страны Владимиру Путину.
Фото: РИА Новости
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