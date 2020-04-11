По его словам, на данный момент белорусская лига сильнее, чем российская.
"Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Белоруссии. При этом особой разницы в виде спорта нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы "успешно" сыграли в еврокубках", - приводит слова Ташуева Tribuna.
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского. Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день в России выявлено более 13 тысяч случаев заражения.
Ташуев заявил, что чемпионат Белоруссии по уровню выше, чем РПЛ
Бывший главный тренер "Кубани" и ряда других российских клубов Сергей Ташуев высказался об уровне чемпионата Белоруссии.
Фото: fcshakhter.by
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