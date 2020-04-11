Мелкадзе - о главной цели в карьере: победа в Лиге чемпионов за "Спартак"

Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе, права которого принадлежат "Спартаку", назвал главную цель в своей карьере.
Фото: ФК "Тамбов"
"Это победа в Лиге чемпионов за "Спартак"! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное — поднять этот трофей", - цитирует Мелкадзе пресс-служба РПЛ.

В текущем сезоне 23-летний Мелкадзе провел 13 матчей за "Тамбов", забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.


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Теги: Мелкадзе Тамбов Спартак
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