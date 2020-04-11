- У Игоря Акинфеева потрясающая психика. Причем у него это генетическая вещь. Он всегда стабилен и всегда держит высочайший уровень. Если Игорь ошибется, что было редко, то в ближайшие несколько месяцев он будет играть на высочайшем уровне.
Это такое индивидуальное свойство организма, что после ошибки он держал высочайший уровень концентрации. Причем это было с 16 лет, когда он дебютировал. Он взял пенальти в первой игре, и все отмечали: уже в том возрасте он действовал с таким хладнокровием, уверенностью и стабильно демонстрировал свой уровень, – приводит слова наставника СЭ.
34-летний голкипер выступает за московский клуб с 2002 года. В составе армейцев Акинфеев 6 раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок, 7 раз становился обладателем Суперкубка страны, а также в 2005 году он с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
Игорь Акинфеев является стабильным игроком основы и в текущем сезоне. Он принял участие во всех сыгранных 22-х турах и пропустил 22 гола. ЦСКА ушел на паузу на 5-м месте турнирной таблицы, имея в активе 36 очков.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.
Слуцкий об Акинфееве: у него потрясающая психика
По мнению наставника "Рубина" Леонида Слуцкого, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев - это лучший из игроков в плане стрессоустойчивости.
Фото: СЭ
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