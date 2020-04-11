- Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато. Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели, и дальше рынок начнет потихоньку выходить из кризиса, — приводит слова Федуна РБК.
В текущем сезоне после 22-х туров московский "Спартак" занимает 8-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 28 очков.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч. Лидером по числу заражений являются Соединенные штаты. Более 533 тысяч человек сдали положительный тест на COVID-19. Умерло более 20 тысяч человек.
Следом за США идут Испания и Италия. В этих странах 163 027 и 152 271 зараженных соответственно.
На данный момент в России известно о 13 584 случаях заражений COVID-19. 1 045 человек выздоровело и 106 скончалось.
Федун: пик коронавируса в Европе пройден, рынок начнет потихоньку выходить из кризиса
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о периоде пика коронавирусной инфекции в Европе.
Фото: Ведомости
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