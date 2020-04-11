Комличенко о тренировках на самоизоляции: ставил в ворота охранника и бил

Форвард московского "Динамо" Николай Комличенко рассказал о том, как проводит занятия по физподготовке в домашних условиях.
Фото: Sportbox
- У нас с тренером по физподготовке проходят онлайн-тренировки в Zoom. Он показывает упражнения и смотрит, как мы их выполняем.

Перед тренировкой пять минут общаемся с ребятами, потом начинается работа. Помещения у всех разные. Антон Шунин занимается в гараже, я — в зале у тестя в Краснодаре, тут почти фитнес-центр. Даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил, — сказал нападающий в интервью на YouTube-канале "Один дома".

Николай Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "горожан" форвард выступал с 2013 по 2018.

В московское "Динамо" Комличенко перешел в период зимней паузы текущего сезона. Контракт с нападающим был подписан на 4 с половиной года.

В сезоне 2019/20 Николай провел за московский клуб 3 матча и отметился голом. После 22-х туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 30 очков.


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Теги: Комличенко Динамо Коронавирус
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