"Ничего не знаю, газет не читаю". Семин - о словах Фарфана

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на высказывания нападающего Джефферсона Фарфана о нежелании идти на снижение зарплаты.
Фото: Getty Images
"Я ничего не знаю, газет не читаю. Ничего не комментирую", — цитирует Семина ТАСС.

Вчера стало известно, что Джефферсон Фарфан выразил недовольство тем, что в московском клубе сократили зарплаты игрокам.

"Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги". Фарфан остался недоволен сокращением зарплаты

Позже перуанец заявил, что его слова были неверно истолкованы.

Фарфан перевел в шутку ранее сказанные резкие слова о сокращении зарплат в "Локомотиве"

"Локомотив" после 22-го тура занимает вторую строчку в турнирной таблице нашего чемпионата. Подопечные Юрия Семина имеют в своём активе 41 очко. Сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.

Читайте материал Rusfootball.info по теме:

"Локомотив" всё-таки договорился о снижении зарплат игроков. Сёмин только подставил себя и футболистов


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Теги: Семин Локомотив Коронавирус
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