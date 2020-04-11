"Я ничего не знаю, газет не читаю. Ничего не комментирую", — цитирует Семина ТАСС.
Вчера стало известно, что Джефферсон Фарфан выразил недовольство тем, что в московском клубе сократили зарплаты игрокам.
"Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги". Фарфан остался недоволен сокращением зарплаты
Позже перуанец заявил, что его слова были неверно истолкованы.
Фарфан перевел в шутку ранее сказанные резкие слова о сокращении зарплат в "Локомотиве"
"Локомотив" после 22-го тура занимает вторую строчку в турнирной таблице нашего чемпионата. Подопечные Юрия Семина имеют в своём активе 41 очко. Сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
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"Ничего не знаю, газет не читаю". Семин - о словах Фарфана
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на высказывания нападающего Джефферсона Фарфана о нежелании идти на снижение зарплаты.
Фото: Getty Images
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