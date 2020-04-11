"Судить Траоре по периоду в ЦСКА я бы не взялся. Есть много объективных причин, которые не дали ему раскрыться. В это время Слуцкого убрали — пришел Гончаренко. Он — любитель мальчиков. В хорошем смысле слова. Он любит копаться с молодежью. Ему такие высокорослые футболисты не нужны. Хотя мне странно это. Нужен высокий нападающий, ибо команда проводит много времени на чужой территории. Но Гончаренко виднее", — сказал Селюк в интервью журналисту Анару Ибрагимову в Яндекс.Дзен.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016-го года. Ранее белорусский специалист возглавлял российские клубы: "Уфа", "Урал" и "Кубань". На родине Гончаренко долгое время работал с борисовским БАТЭ.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая по причине распространения коронавирусной инфекции.
Селюк: Гончаренко - любитель мальчиков. В хорошем смысле слова
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, каково его клиенту Ласина Траоре было находиться в составе московского ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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