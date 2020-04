View this post on Instagram

??? С днем космонавтики, красно-белые! ? 59 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству путь в космос. А в 2014 году там оказался и «Спартак» –– российский космонавт Сергей Рязанский взял с собой на орбиту вымпел любимой команды ? ? #СпартакТыКосмос