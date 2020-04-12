"В Грозном все просто идеально в плане безопасности. Проблема происходит во всем мире, а не только здесь или в Москве. У нас все нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы можем же все сделать днем. У тех, кто работает, тоже есть определенное время на все. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем — у нас два магазина рядом, один из которых круглосуточный.
Моя семья находится в Бразилии. Я тоже пытался поехать домой, но как только мы узнали, что границы закрыли везде, не только у нас… Мы не успели. Хотели поехать домой, и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, что в этой ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем поменять", — цитирует Родолфо Sport24.
Ранее стало известно, что бразильские футболисты "Ахмата" обратились в посольство своей страны в России, чтобы улететь на родину.
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Игоря Шалимова набрали 20 очков.
Ранее появилась информация, что в "Ахмате" зафиксировали курс евро на отметке в 70 рублей для зарплат игроков в связи с непростой экономической ситуацией.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Родолфо - о коронавирусе: в Грозном все идеально в плане безопасности
Бразильский экс-защитник и администратор "Ахмата" Родолфо прокомментировал ситуацию с карантином из-за коронавируса.
Фото: ФК "Ахмат"
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