Родолфо - о коронавирусе: в Грозном все идеально в плане безопасности

Бразильский экс-защитник и администратор "Ахмата" Родолфо прокомментировал ситуацию с карантином из-за коронавируса.
Фото: ФК "Ахмат"
"В Грозном все просто идеально в плане безопасности. Проблема происходит во всем мире, а не только здесь или в Москве. У нас все нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы можем же все сделать днем. У тех, кто работает, тоже есть определенное время на все. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем — у нас два магазина рядом, один из которых круглосуточный.

Моя семья находится в Бразилии. Я тоже пытался поехать домой, но как только мы узнали, что границы закрыли везде, не только у нас… Мы не успели. Хотели поехать домой, и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, что в этой ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем поменять", — цитирует Родолфо Sport24.

Ранее стало известно, что бразильские футболисты "Ахмата" обратились в посольство своей страны в России, чтобы улететь на родину.

"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Игоря Шалимова набрали 20 очков.

Ранее появилась информация, что в "Ахмате" зафиксировали курс евро на отметке в 70 рублей для зарплат игроков в связи с непростой экономической ситуацией.

В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Родолфо Ахмат Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Глушаков рассказал, что ушёл из "Локомотива" из-за отсутствия титулов
Гусев: Смолова рвёт на родину. Как тут можно мешать?
Билялетдинов: после ЧМ 2018 все снова зауважали наш футбол
Глушаков: готов встретиться с фанатами "Спартака" и решить вопрос до конца
"Думаю, я оправдал надежды". Глушаков - о выступлениях за "Спартак" 1
Глушаков - о Каррере: после чемпионства началось... Он делал какие-то постановочные сцены
Гусев: после ЧМ Дзюба выбрал себе роль посла футбола
Месси поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом
Андрей Червиченко: в регионах зададутся вопросом - как вместо того, чтобы отдавать деньги на медицину, мы будем отдавать их этим бегающим с мячом балбесам?
Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома группы Oasis (фото)
Заболотный: узнав, какой объем работы проделывают врачи, не смог не написать об этом
"Ахмат" - сила! Грозный стал мне вторым домом". Визеу опроверг желание вернуться в Бразилию 2
Гончаренко поблагодарил футболистов ЦСКА за снижение зарплаты в период пандемии
Родолфо - о коронавирусе: в Грозном все идеально в плане безопасности 2
Акинфеев: понимаю тех, кому тяжело на карантине сидеть в своих квартирах 1
Джанлука Виалли одержал победу над раком 2
"Обстановка по кайфу". Кокорин показал танцующего сына (фото)
Акинфеев: не хочу захламлять свой дом тренажерами
Джано выбрал рай, а не "Спартак" 4
Чельстрём - о переходе из "Спартака" в "Арсенал": у них больше не было вариантов 3
Ходжсон: все единогласно выступают за то, чтобы доиграть АПЛ
Айдамиров - о словах бразильских игроков "Ахмата": сейчас всем непривычно на карантине
Евсеев с женой воссоздали картину Пикассо (фото) 1
Бразильцы "Ахмата" просят помощи в возвращении домой
Мамаев считает, что брат Кокорина лучше всех играет в Counter Strike
Крыховяк показал, как правильно снимать медицинские перчатки и маску (видео)
Ндомбеле может уйти из "Тоттенхэма" спустя год после перехода
Варан мог оказаться в "Баварии" вместо "Реала"
"Всем счастливой Пасхи! Оставайтесь дома". Роналду опубликовал фото за семейным обедом
Алана Мамаева: каким образом у нас сейчас народ получает штрафы? Всех штрафуют, просто поголовно 22
Все новости