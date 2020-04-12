"Что касается Дзюбы, то он мне нравится. На моих глазах он превратился из просто бомбардира в организатора игры. Великолепно пасующий игрок, у него много достоинств. И что важно: сделав важное дело на чемпионате мира, он выбрал себе правильную роль. Роль посла футбола. Это приятно. Когда игрок не просто бегает, но и уверенно чувствует себя в другой ипостаси. Может, эта его уверенность кому-то не нравится. Плюс он сам по себе резкий парень.
Может ли стать Дзюба хорошим комментатором? Скорее — сокомментатором. Почему нет?" — цитирует Гусева "СЭ".
В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах. Летом у 31-летнего нападающего заканчивается контракт с питерским клубом.
"Зенит" после 22-х туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
Гусев: после ЧМ Дзюба выбрал себе роль посла футбола
Футбольный комментатор Виктор Гусев высказался о нападающем "Зенита" Артёме Дзюбе.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!