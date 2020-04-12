"Думаю, я оправдал надежды". Глушаков - о выступлениях за "Спартак"

Игрок "Ахмата" Денис Глушаков вспомнил время, проведенное в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Я решил уйти из "Локомотива". У нас были посиделки у Комбаровых в ресторане. Они постоянно говорили Карпину: "Давай Глушака к нам. Хотим, чтобы он перешел". Я понимал, что идет какой-то диалог. В итоге подписал контракт. Практически вслепую (смеется).

За "Спартак" я болел с детства. Это моя команда. Я ведь уже показывал детские тетрадки, посвященные "Спартаку". И дядя мой играл в "Спартаке". Думаю, я оправдал надежды, ведь "Спартак" наконец-то выиграл чемпионство", — сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ".

Денис Глушаков выступал за "Спартак" в период с 2013-го по 2019-й год. С московским клубом российский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

В составе "красно-белых" Глушаков провёл 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

Летом 2019-го года Глушаков подписал однолетний контракт с "Ахматом". В этом сезоне на его счету 4 гола в 20-ти матчах за грозненский клуб во всех турнирах.


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