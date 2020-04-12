Билялетдинов: после ЧМ 2018 все снова зауважали наш футбол

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов вспомнил ЧЕ 2008 и ЧМ 2018.
Фото: РИА Новости
"На Евро 2008 вся команда была героями, особенно после победы над Голландией. Это самая запоминающаяся футбольная история для многих в России.

Наш тренер Гус Хиддинк советовал всем ехать в Англию. В итоге четыре игрока из той команды уехали в Премьер-лигу: Аршавин, Павлюченко, Юрий Жирков и я. Это была большая честь.

После чемпионата мира 2018 у нас появились новые герои, и все снова начали уважать российский футбол. Страна относится к сборной с огромной любовью", — сказал Билялетдинов в интервью официальному сайту "Эвертона".

Динияр Билялетдинов выступал за сборную России с 2005-го по 2012-й год. На его счету 6 голов в 46-ти матчах.

Напомним, что на чемпионате Европы 2008, который проходил в Австрии и Швейцарии, сборная России под руководством Гуса Хиддинка завоевала бронзовые медали.

Летом 2018-го года на домашнем чемпионате мира наша сборная под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии.


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Теги: Билялетдинов Сборная России
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