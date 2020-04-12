"Был готов к роли капитана в "Локомотиве", ведь долго играл за команду к тому моменту. Футболисты так решили. Тренером тогда, кажется, был Коусейру. Мы хорошо выступили, в Лиге Европы дома победили "Атлетик"… Наверное, из-за этого и остался в "Локомотиве" еще на год, а не перешел в "Спартак" тогда.
Почему ушёл из "Локомотива"? Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов… И решил уходить. Как раз предложение имелось", — заявил Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ".
Денис Глушаков выступал за "Локомотив" с 2005-го по 2013-й год, после перейдя в московский "Спартак" за 8 миллионов евро.
В составе "железнодорожников" Глушаков провёл 161 матча, в которых забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. В 2013-м году полузащитник стал обладателем награды Футбольный джентльмен года в России.
В нынешнем сезоне Глушаков выступает за "Ахмат". Летом у 33-летнего полузащитника заканчивается контракт с грозненским клубом. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 17-ти матчах в РПЛ.
Глушаков рассказал, что ушёл из "Локомотива" из-за отсутствия титулов
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, почему покинул московский "Локомотив".
Фото: Getty Images
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