- Кто мог бы возглавить команду? Почему бы не Ананко? Он же работал в "Спартаке". Мне он нравился как игрок. Или Титов. Я смотрел на "Спартак", когда там работал Аленичев. Результаты были не очень хорошими, но проблема в том, что ему не дали времени.
Сейчас команда потеряла свой стиль игры, ее должен тренировать старейшина, который знает культуру клуба. Таким может быть Титов, Ананко, Парфёнов, Булатов, — приводит слова Тчуйсе СЭ.
Камерунский защитник выступал за красно-белых с 2000 по 2002. В составе "Спартака" он вышел на поле в 44 матчах РПЛ. В 2000 и 2001 Тчуйсе вместе с командой выиграл чемпионат России, а годом спустя взял бронзовую медаль. Жерри-Кристиан Тчуйсе завершил карьеру профессионального футболиста в 2008 году.
Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. В России выявлено 15 770 случаев заболевания, 130 человек умерло.
Тчуйсе: сейчас "Спартак" потерял свой стиль игры, его должен тренировать старейшина, который знает культуру клуба
Экс-защитник московского "Спартака" Жерри-Кристиан Тчуйсе выразил мнение, что красно-белых должен тренировать кто-то из бывших игроков клуба.
Фото: Sportbox
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