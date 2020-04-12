- Сейчас чувствую себя хорошо. Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом. Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное, — приводит слова тренера Inoprosport со ссылкой на Diario de Almera.
Сейчас специалист находится в своем доме в Испании.
По состоянию на утро 13 апреля, в мире число зараженных COVID-19 преодолело отметку в 1 850 000 человек, более 114 тысяч летальных исходов. Лидером по количеству случаев заболевания являются Соединенные Штаты - около 560 тысяч человек, более 22 тысяч смертей.
В России на данный момент известно о 15 770 случаях заражения коронавирусом, 1291 вылечились и 130 человек умерло.
Чемпионат России по футболу, как и почти все аналогичные турниры в Европе, ушел на паузу. РПЛ возобновится как минимум 31 мая.
Тренер ЦСКА Гранеро: я вполне мог перенести коронавирус в феврале и даже не знать об этом
Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро поделился мнением, кто коронавирусная инфекция у тренеров и игроков могла протекать еще зимой без тяжелых симптомов.
Фото: Спорт день за днем
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