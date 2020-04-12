- Давайте перестанем считать чужие деньги. Не должно быть осуждаемо, если кто-то защищает свои финансовые интересы. Здесь важна сама добрая воля и понимание ситуации от человека.
Никто не знает, что такое жизнь футболиста. Никто не знает, что такое травмы Фарфана, но все знают сумму его контракта. Не надо делать акцент на суммах контрактов, – сказал Талалаев в эфире телеканала Матч.
Андрей Талалаев тренировал "Химки" в 2019 году. Также в послужном списке специалиста фигурируют такие клубы, как армянский "Пюник", "Тамбов", нижегородская "Волга".
Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал" и "Сочи".
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. На данный момент в стране известно о 15 770 случаях заражения коронавирусом, 1291 вылечились и 130 человек умерло.
Талалаев о сокращении зарплат: давайте перестанем считать чужие деньги
Экс-наставник "Химок" Андрей Талалаев высказал мнение о снижении зарплат футболистов из-за паузы в РПЛ.
Фото: РБ
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