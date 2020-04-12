- Чем объяснить топтание "Зенита" на месте после возобновления сезона? Причин много. Тот же скандал с Кокориным. Да и лидеры команды были не готовы к старту на сто процентов. В итоге сине-бело-голубые потеряли очки, и появился повод говорить о возрождении какой-то интриги. Но разгром питерцев "Урала" и потеря очков "Краснодаром" в 22-м туре всё поставило на свои места, - приводит слова Кирьякова Спорт уик-энд.
После 22-х туров РПЛ команда из Санкт-Петербурга находится на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. На данный момент в стране известно о 15 770 случаях заражения коронавирусом, 1291 вылечились и 130 человек умерло.
Кирьяков: после возобновления РПЛ "Зенит" потерял очки, но 22-й тур поставил все на свои места
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!